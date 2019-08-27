ЗСУ втратили у боях за Іловайськ 220 бійців. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/ua/n126002-u-genshtabi-povidomyly-vtraty-zsu-v-boyah-za-ilovaysk.html

Ракурс

Збройні сили України втратили у боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових.

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Ще 40 військовослужбовців зникли безвісти, а 44 дістали поранення. Крім того, 13 бійців досі у полоні. Про це 27 серпня повідомили в Генштабі на запит «BBC News Україна».

Найбільше військових ЗСУ загинуло під час виходу так званим зеленим коридором. Так, саме 29 серпня в Іловайському котлі загинуло 129 осіб, було поранено 18 осіб, а 22 бійців зникли безвісти. До загиблих додано кількість зниклих безвісти, яких вдалось ідентифікувати за експертизою ДНК.

Втрати Збройних сил України не враховують загиблих бійців добровольчих підрозділів, які воювали в Іловайську в серпні 2014 року разом із регулярною армією.

Нагадаємо, у серпні група розслідувачів Forensic Architecture із Великої Британії опублікувала нові дані розслідування щодо участі РФ у війні на Донбасі. Спеціальна програма проаналізувала 2,5 тис. годин відео на YouTube, було нарахувано 300 одиниць російської військової техніки в боях за Іловайськ.