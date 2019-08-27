Парші 100 днів, як Володимир Зеленський на посаді президента України. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський вже 100 днів на посаді президента України. За цей час гарант Конституції розпустив Верховну Раду восьмого скликання та вніс на розгляд парламенту десятки законопроектів. Ці документи вже ухвалюватимуть чи відхилятимуть народні депутати новообраної ВРУ. Крім того, президент скасував низку указів колишнього президент Петра Порошенка, перейменував Адміністрацію президента в Офіс президента, здійснив багато кадрових перестановок, відвідав з офіційними візитами низку країн та приймав у Києві іноземних гостей. Зеленський провів дві телефонні розмови з главою РФ Володимиром Путіним, які стосувалися ситуацію на Донбасі й утримуваних Росією політв’язнів та військовополонених моряків.

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Сьогодні адвокат росіян, які перебувають в українських в’язницях, Валентин Рибін заявив, що Україна та Росія обміняються полоненими до кінця цього тижня. Наразі сторони узгоджують списки на обмін.

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