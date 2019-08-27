Екологічний завод Polestar у КНР. Фото: Motorauthority.com

https://racurs.ua/ua/n126004-kompaniya-polestar-vidkryla-v-kytayi-superekologichnyy-zavod-foto.html

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Компанія Polestar (Полестар) завершила будівництво й відкрила завод із виробництва автомобілів у китайському місті Ченду.

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Представники «Полестару» заявляють, що це підприємство — одне з найбільш екологічних у всій Китайській Народній Республіці. У цехах цього заводу збирають перший автомобіль марки Polestar з індексом 1. На території підприємства розташований випробувальний полігон та відкритий центр обслуговування клієнтів. Про це 27 серпня повідомляє Motorauthority.com

Автовиробник стверджує, що спортивне купе «Полестар 1» досить складне у виробництві, оскільки кузов створюється з вуглецевого волокна. Для цього потрібний особливе обладнання. Раніше ці авто у тестовому режимі збирали у Швеції, але згодом виробництво перенесли на новий завод у Китаї.

В основі автомобіля лежить платформа SPA з двоважільною підвіскою спереду і багатоважільною ззаду. Під капотом машини гібридна установка, до складу якої входять два електромотори на задній осі та дволітровий бензиновий двигун спереду. Її потужність 600 к. с і 1000 Нм крутного моменту.

Нагадаємо, у грудні 2018 року автовиробник Polestar (Полестар) показав випробування гібридного купе з індексом 1. Ця машина — перша модель компанії. Авто повинно надійти у продаж у другій половині 2019 року. Початкова ціна новинки 155 тис. євро.