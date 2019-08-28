Вибух будинку в Дрогобичі: влада вирішила відселити всіх мешканців. Фото: ДСНС у Львівській області

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Вибух будинку в Дрогобичі, що стався в ніч на 28 серпня, унеможливив проживання в будівлі всіх мешканців. За рішенням місцевої влади, жителі вцілілих квартир будуть відселені.

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Точного плану відселення людей у керівництва міста наразі немає, подробиці обіцяють озвучити найближчим часом. Наразі ж із будинку евакуйовано понад 100 осіб, повідомляє прес-служба Дрогобицької міськради.

Як розповів журналістам мер Дрогобича Тарас Кучма, всього планується відселити 64 родини. Приймати мешканців зруйнованого будинку будуть санаторії Трускавця, представники яких вже погодилися надати прихисток.

Слідство розглядає три версії вибуху в будинку. Перша з них — газ, але її вважають малоймовірною. Друга — перепланування. Згідно з третьою версією, причиною обвалу могли стати дощі, які підмили старий будинок.

У зв’язку з трагедією, що забрала життя двох людей і травмувала ще кількох, у місті оголосили дводенну жалобу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Нагадаємо, що обвал стався в чотириповерховому житловому будинку по вулиці Грушевського в Дрогобичі. Під завалами можуть залишатися п’ятеро мешканців. Рятувальники продовжують їх пошуки.