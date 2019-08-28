Напад на ЗМІ: невідомі на Харківщині зупинили зйомку незаконної вирубки, яку вимагав припинити Зеленський, фото — "112 Україна"

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Працівники лісової охорони сьогодні напали на журналістів каналу «112 Україна», які вели прямий ефір з місця незаконної вирубки лісу. На Харківщині знімали незаконну вирубку, яку вимагав раніше припинити президент Володимир Зеленський.

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Інцидент стався у селищі Золочів. Як свідчить відео каналу, спочатку машину телегрупи заблокували, у неї пробили колеса, далі невідомі почали погрожувати журналістам фізичною розправою.

Їм вдалося викликати поліцію, яка спочатку не втручалася у конфлікт, очікуючи на приїзд спецпідрозділу КОРД.

У той момент, коли журналіст Олег Решетняк виходив на зв’язок зі студією, його помітили, відібрали камеру в прямому ефірі. Решетняка побили, згодом йому викликали «швидку».

Він пояснив, що телегрупа підняла квадрокоптер, щоб побачити масштаб вирубки. Після цього до них вибігли працівники й «агресивний юрист». Від журналістів вимагали флешки із відзнятим відео. Машина на єврономерах перекрила дорогу автомобілю журналістів.

Підкріплення МВС, яке прибуло на місце інциденту, затримало понад 30 людей, які били журналістів. Попередньо — це працівники лісопідприємства. Ми будемо розбиратися в ситуації, щоб кваліфікувати подію, — повідомили каналу «112 Україна» у поліції.

Журналіст Решетняк повідомив, що невідомі до приїзду поліції змусили групу видалити відзняте відео.

У липні на Харківщину приїжджав президент Володимир Зеленський. Він критикував область за вирубку лісів і в ультимативній формі наполягав на негайному вирішенні проблеми.