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Нападение на СМИ: неизвестные в Харьковской области остановили съемку незаконной вырубки, которую требовал прекратить Зеленский, фото — "112 Украина"

Нападение на СМИ в прямом эфире: неизвестные остановили съемку незаконной вырубки, за которую критиковал власть Зеленский (ФОТО, ВИДЕО)

28 авг 2019, 16:59
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Работники лесной охраны сегодня напали на журналистов канала «112 Украина», которые вели прямой эфир с места незаконной вырубки леса. На Харьковщине снимали незаконную вырубку, которую требовал раньше прекратить президент Владимир Зеленский.

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Инцидент произошел в поселке Березовка. Как свидетельствует видео канала, сначала машину телегруппы заблокировали, у нее пробили колеса, дальше неизвестные начали угрожать журналистам физической расправой.

Им удалось вызвать полицию, которая сначала не вмешивалась в конфликт, ожидая приезда спецподразделения КОРД.

Нападение на СМИ: неизвестные в Харьковской области остановили съемку незаконной вырубки, которую требовал прекратить Зеленский, фото — "112 Украина"

В тот момент, когда журналист Олег Решетняк выходил на связь со студией, его заметили, отобрали камеру в прямом эфире. Решетняка избили, потом ему вызвали «скорую».

Он рассказал, что телегруппа подняла квадрокоптер, чтобы увидеть масштаб вырубки. После этого к ним выбежали работники и «агрессивный юрист». От журналистов требовали флешки с отснятым видео. Машина на еврономерах перекрыла дорогу автомобилю журналистов.

Подкрепление МВД, которое прибыло на место инцидента, задержало более 30 человек, которые били журналистов. Предварительно — это работники лесопредприятия. Мы будем разбираться в ситуации, чтобы квалифицировать событие, — сообщили каналу «112 Украина» в полиции.

Журналист Решетняк сообщил, что неизвестные до приезда полиции заставили группу удалить отснятое видео.

В июле в Харьковскую область приезжал президент Владимир Зеленский. Он критиковал область за вырубку лесов и в ультимативной форме настаивал на немедленном решении проблемы.

Нападение на СМИ: неизвестные в Харьковской области остановили съемку незаконной вырубки, которую требовал прекратить Зеленский, фото — "112 Украина"

Источник: Ракурс


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Новости

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999

Нападение на СМИ в прямом эфире: неизвестные остановили съемку незаконной вырубки, за которую критиковал власть Зеленский (ФОТО, ВИДЕО)

Работники лесной охраны сегодня в прямом эфире напали на журналистов канала «112 Украина». Они на Харьковщине снимали незаконную вырубку леса, которую требовал раньше прекратить Зеленский

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