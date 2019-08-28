Дело против Богатыревой: трансляция суда, который избирает меру пресечения руководительнице Минздрава времен Януковича, фото — АСПИ

https://racurs.ua/n126030-bogatyrevoy-izbiraut-meru-presecheniya-translyaciya.html

Ракурс

В Печерском райсуде Киева 28 августа избирают меру пресечения экс-руководительнице Министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой.

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Прокуратура настаивает на аресте бывшей главы Минздрава. В 2015 году этот суд удовлетворил ходатайство прокуроров относительно содержания Богатыревой под стражей.

Поскольку экс-чиновница не находилась тогда на территории Украины, она была объявлена ​​в розыск. Поэтому сегодня суд должен решить, применять ли к ней ранее избранную меру пресечения.

Напомним, бывший министр времен президентства Виктора Януковича 27 августа вернулась в Украину, но полиция задержала ее в аэропорту «Киев» (Жуляны). На пограничном контроле сработало сообщение о тому, что она находится в розыске.