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Дело против Богатыревой: трансляция суда, который избирает меру пресечения руководительнице Минздрава времен Януковича, фото — АСПИ

Богатыревой избирают меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 авг 2019, 16:33
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В Печерском райсуде Киева 28 августа избирают меру пресечения экс-руководительнице Министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой.

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Прокуратура настаивает на аресте бывшей главы Минздрава. В 2015 году этот суд удовлетворил ходатайство прокуроров относительно содержания Богатыревой под стражей.

Поскольку экс-чиновница не находилась тогда на территории Украины, она была объявлена ​​в розыск. Поэтому сегодня суд должен решить, применять ли к ней ранее избранную меру пресечения.

Напомним, бывший министр времен президентства Виктора Януковича 27 августа вернулась в Украину, но полиция задержала ее в аэропорту «Киев» (Жуляны). На пограничном контроле сработало сообщение о тому, что она находится в розыске.

Источник: Ракурс


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