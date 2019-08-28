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Ракурс
Новое правительство: несколько десятков общественных организаций требуют отставки Авакова, фото - Лига

Саботаж реформ и коррупция: несколько десятков общественных организаций требуют отставки Авакова

28 авг 2019, 15:50
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Несколько десятков общественных организаций требуют отставки Арсена Авакова. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовала сегодня в Фейсбук Адвокатская группа советников (Advocacy Advisory Panel).

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В обращении, которое подписали в том числе Центр противодействия коррупции, «Автомайдан», ОО «Семьи Героев Небесной Сотни», «БигусИнфо», говорится о том, что Авакова нельзя переназначать на любую должность в новом правительстве из-за саботажа реформ, переаттестации силовиков, а также фактов коррупции.

Общественные организации призвали президента Зеленского и большинство в парламенте, которое образует его политическая сила «Слуга народа», не переназначать министра внутренних дел Авакова на любые должности, поскольку «пребывание Авакова на государственной должности несет много вреда и является опасным для Украины».

В заявлении сообщается, что обратиться к главе государства общественные организации заставила информация, распространенная в СМИ накануне первого заседания новой Рады. Кресло вице-премьера по силовым вопросам предлагают занять именно Авакова. Общественные организации называют его человеком, который в обществе «больше всего ассоциируется со старой политикой коррупции и лицемерия».

Его обвиняют в полном провале полицейской реформы, саботаже переаттестации, оставлении в должности фигурантов дел Майдана, нераскрытых нападениях на общественных деятелей, многочисленных коррупционных скандалов, связанные с ним и его окружением.

Представители общественных организаций, которые поддержали обращение, считают, что переназначение Авакова будет означать лживость обещаний новой власти относительно «очищения страны от коррупции, мародерства, взяточников и лицемеров».

Напомним, что сегодня вечером Офис президента будут пикетировать активисты именно с требованием отставки Авакова.

После победы Зеленского на выборах олигарх Игорь Коломойский в нескольких интервью рассказал о своем благосклонном отношении к Авакову.

Источник: Ракурс


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