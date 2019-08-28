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Иловайский котел: под посольством России в Киеве провели акцию родственники погибших. Фото: 24 канал

Иловайский котел: под посольством России в Киеве провели акцию родственники погибших (ФОТО)

28 авг 2019, 15:49
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Иловайский котел сегодня вспоминали под стенами посольства Российской Федерации в Киеве. На митинг сюда пришли матери и жены погибших защитников Украины.

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Акцию назвали «Время не лечит», ее приурочили к пятой годовщине событий в Иловайске Донецкой области. Почтить память погибших у здания посольства собрались полторы сотни людей, сообщает «РБК-Украина» с места событий.

В руках участники акции держали плакаты с надписями «Герои не умирают» и «Россия — агрессор». Также родственники принесли сюда портреты погибших украинских военных. Кроме того, участники акции обвязали забор вокруг посольства красными шарами на желто-голубых лентах.

Иловайский котел: под посольством России в Киеве провели акцию родственники погибших. Фото: РБК-Украина

Иловайский котел: под посольством России в Киеве провели акцию родственники погибших. Фото: РБК-Украина

К месту событий прибыли несколько десятков бойцов Национальной гвардии Украины и представители полиции. Митинг прошел мирно, конфликтных ситуаций не возникало.

Иловайский котел: под посольством России в Киеве провели акцию родственники погибших. Фото: РБК-Украина

Напомним, что, по данным Генерального штаба ВСУ, в Иловайском котле погибли 220 украинских военных, еще 40 числятся пропавшими без вести. 13 защитников Украины остаются в плену боевиков. Цифры приведены без учета потерь добровольческих батальонов.


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