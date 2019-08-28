Іловайський котел: під посольством Росії в Києві провели акцію родичі загиблих. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126027-ilovayskyy-kotel-pid-posolstvom-rosiyi-v-kyievi-provely-akciu-rodychi-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Іловайський котел сьогодні згадували під стінами посольства Російської Федерації в Києві. На мітинг сюди прийшли матері і дружини загиблих захисників України.

Loading...

Акцію назвали «Час не лікує", її приурочили до п’ятої річниці подій в Іловайську Донецької області. Вшанувати пам’ять загиблих до будівлі посольства прийшли півтори сотні людей, повідомляє «РБК-Україна» з місця подій.

В руках учасники акції тримали плакати з написами «Герої не вмирають» і «Росія — агресор». Також родичі принесли сюди портрети загиблих українських військових. Крім того, учасники акції обв’язали паркан навколо посольства червоними кулями на жовто-блакитних стрічках.

До місця подій прибули кілька десятків бійців Національної гвардії України та представники поліції. Мітинг пройшов мирно, конфліктних ситуацій не виникало.

«Ракурс» повідомляв, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, в Іловайському котлі загинуло 220 українських військових, ще 40 вважаються зниклими без вести. 13 захисників України залишаються в полоні бойовиків. Цифри наведені без урахування втрат добровольчих батальйонів.