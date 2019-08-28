Самогубства в Київській області: поліція розслідує два аналогічні суїциди. Фото: newsbel.by

https://racurs.ua/ua/n126024-samogubstva-v-kyyivskiy-oblasti-policiya-rozsliduie-dva-analogichnyh-suyicydy.html

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Самогубства на Київщині, що сталися 27 серпня, були здійснені за схожим сценарієм. В обох випадках суїцид вчинили чоловіки 1991 р. н., які використали гладкоствольні рушниці.

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Самогубства чоловіків зафіксували у селі Чопилки та в місті Яготині, повідомляє сьогодні прес-служба Національної поліції Київської області.

За даними правоохоронців, жоден із загиблих не залишив передсмертної записки. Причини, з яких чоловіки наклали на себе руки, уточнюються.

За фактом цих подій відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (самогубство).

У зв’язку з трагічними інцидентами у поліції нагадали про необхідність дотримання правил безпеки під час поводження з вогнепальною зброєю. Також правоохоронці закликали громадян здати зброю і боєприпаси, які зберігаються без документів. У такому випадку власники зброї не будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що днями в Одеській області військовий вбив матроса строкової служби пострілом із автомата в голову. Вчора підозрюваного у вбивстві заарештували на два місяці.