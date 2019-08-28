Самоубийства в Киевской области: полиция расследует два аналогичных суицида. Фото: newsbel.by

https://racurs.ua/n126024-samoubiystva-v-kievskoy-oblasti-policiya-rassleduet-dva-analogichnyh-suicida.html

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Самоубийства в Киевской области, которые произошли 27 августа, были совершены по похожему сценарию. В обоих случаях покончили с собой мужчины 1991 г. р., которые применили гладкоствольные ружья.

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Самоубийства были совершены в селе Чопилки и в городе Яготин, сообщает сегодня пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, ни один из погибших не оставил предсмертной записки. Причины, по которым мужчины совершили суицид, уточняются.

По факту этих событий открыты два уголовных производства согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины (самоубийство).

В связи с трагическими инцидентами в полиции напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Также правоохранители призвали граждан сдать оружие или боеприпасы, которые хранятся без документов. В таком случае владельцы оружия не будут привлечены к ответственности.

Напомним, что в Одесской области военный убил матроса срочной службы выстрелом из автомата в голову. Вчера подозреваемого арестовали на два месяца.