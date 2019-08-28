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Президентство Зеленского: как украинцы оценили первые 100 дней нового главы государства. Фото: Апостроф

Президентство Зеленского: как украинцы оценили первые 100 дней нового главы государства

28 авг 2019, 15:26
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Украинцы оценили первые 100 дней Владимира Зеленского на посту президента Украины.

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На данный момент Зеленскому доверяют 70% граждан страны, что является наивысшим результатом среди всех украинских президентов за всю историю. Об этом сообщается на сайте фонда «Демократические инициативы».

Общий баланс доверия-недоверия Зеленскому составляет 53%. Екс-президент Петр Порошенко оказался лидером антирейтинга (-72%). Остальные лидеры политических сил, среди которых Святослав Вакарчук (-25%), Юрий Бойко (-37%), Юлия Тимошенко (-63%), также не внушают украинцам доверия.

Отметим, что первые решения Зеленского на посту президента позитивно оценили 63% украинцев. Еще 13% оценили действия как негативные и 24% граждан не смогли определиться.

Члены команды Зеленского, несмотря на низкую узнаваемость, также могут похвастаться высоким уровнем доверия-недоверия: Дмитрий Разумков +25% и Андрей Богдан +5%.

Согласно результатам опроса, 91% избирателей уверены в том, что проголосовали правильно на парламентских выборах. Отметим, что избиратели «Слуги народа» позитивно оценили обновление состава Верховной Рады, а вот сторонники «Европейской солидарности» (партия Порошенко) наоборот — негативно.

Аналогичную тенденцию можно заметить и в оценке первых решений президента, ведь исключительно негативно действия Зеленского оценили именно избиратели «ЕС».

Как ранее сообщалось, Зеленский подытожил первые 100 дней на посту в интервью.

Источник: Ракурс


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