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Президентство Зеленського: як українці оцінили перші 100 днів нового глави держави

Президентство Зеленського: як українці оцінили перші 100 днів нового глави держави

28 сер 2019, 15:26
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Українці оцінили перші 100 днів Володимира Зеленського на посаді президента України.

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Наразі Зеленському довіряють 70% громадян країни, що є найвищим результатом серед усіх українських президентів за всю історію. Про це повідомляється на сайті фонду «Демократичні ініціативи».

Загальний баланс довіри-недовіри Зеленському становить 53%. Екс-президент Петро Порошенко виявився лідером антирейтингу (-72%). Решта лідерів політичних сил, серед яких Святослав Вакарчук (-25%), Юрій Бойко (-37%), Юлія Тимошенко (-63%), також не викликаю в українців довіри.

Зазначимо, що перші рішення Зеленського на посаді президента позитивно оцінили 63% українців. Ще 13% оцінили дії як негативні і 24% громадян не змогли визначитися.

Члени команди Зеленського, незважаючи на низьку впізнаваність, також можуть похвалитися високим рівнем довіри-недовіри: Дмитро Разумков +25% і Андрій Богдан +5%.

Згідно з результатами опитування, 91% виборців впевнені в тому, що проголосували правильно на парламентських виборах. Зазначимо, що виборці «Слуги народу» позитивно оцінили оновлення складу Верховної Ради, а ось прихильники «Європейської солідарності» (партія Порошенка) навпаки — негативно.

Аналогічну тенденцію можна помітити і в оцінці перших рішень президента, адже виключно негативно дії Зеленського оцінили саме виборці «ЄС».

Як раніше повідомлялося, Зеленський підсумував перші 100 днів на посаді в інтерв’ю.

Джерело: Ракурс


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