Президентство Зеленського: як українці оцінили перші 100 днів нового глави держави

Президентство Зеленського: як українці оцінили перші 100 днів нового глави державиhttps://racurs.ua/ua/n126026-prezydentstvo-zelenskogo-yak-ukrayinci-ocinyly-pershi-100-dniv-novogo-glavy-derjavy.htmlРакурс
Українці оцінили перші 100 днів Володимира Зеленського на посаді президента України.
Наразі Зеленському довіряють 70% громадян країни, що є найвищим результатом серед усіх українських президентів за всю історію. Про це повідомляється на сайті фонду «Демократичні ініціативи».
Загальний баланс довіри-недовіри Зеленському становить 53%. Екс-президент Петро Порошенко виявився лідером антирейтингу (-72%). Решта лідерів політичних сил, серед яких Святослав Вакарчук (-25%), Юрій Бойко (-37%), Юлія Тимошенко (-63%), також не викликаю в українців довіри.
Зазначимо, що перші рішення Зеленського на посаді президента позитивно оцінили 63% українців. Ще 13% оцінили дії як негативні і 24% громадян не змогли визначитися.
Члени команди Зеленського, незважаючи на низьку впізнаваність, також можуть похвалитися високим рівнем довіри-недовіри: Дмитро Разумков +25% і Андрій Богдан +5%.
Згідно з результатами опитування, 91% виборців впевнені в тому, що проголосували правильно на парламентських виборах. Зазначимо, що виборці «Слуги народу» позитивно оцінили оновлення складу Верховної Ради, а ось прихильники «Європейської солідарності» (партія Порошенка) навпаки — негативно.
Аналогічну тенденцію можна помітити і в оцінці перших рішень президента, адже виключно негативно дії Зеленського оцінили саме виборці «ЄС».
Як раніше повідомлялося, Зеленський підсумував перші 100 днів на посаді в інтерв’ю.