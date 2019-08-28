Коломойський висловився про е-декларування для всіх українців. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n126025-naselennya-stalo-djerelom-korupciyi-kolomoyskyy-vyslovyvsya-pro-e-deklaruvannya-dlya-vsih.html

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Ігор Коломойський, олігарх, якого пов’язують із чинним президентом Володимиром Зеленським, критично висловився про систему декларування доходів, яку, на його думку, необхідно зберегти лише для бізнесменів і державних службовців.

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У злиденній країні, крім чиновників і тих, хто займає якісь посади, жодних декларацій бути не повинно, — наголосив він в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За словами Коломойського, в спробах догодити європейським і американським партнерам колишній президент Петро Порошенко порушив рівновагу у владних колах, а також зруйнував еліту держави.

Тепер чиновникам хана! Ми стали частиною Європи. Хочеш бути чиновником, депутатом — треба «вскритися», — зазначив олігарх.

Коломойський вважає, що Порошенко «відкрив ящик Пандори», запровадивши е-декларування, і розраховував керувати за новими правилами, посилаючись на волю західних партнерів. Однак, на думку бізнесмена, цей ящик опинився в руках іноземців, які й будуть відкривати або закривати його.

Водночас олігарх наголосив, що, хоча на початковому етапі «десь будуть дивитися крізь пальці» на дії бізнесменів і чиновників, у підсумку це призведе до того, що більшість із них опиниться у в’язниці.

Але наше суспільство до цього не звикло. 90% нашого населення звикло до корупції. Більш того — саме населення є джерелом корупції. Вони про це навіть не замислюються. Вони лояльно або толерантно ставляться до корупції. Коли хтось щось нажив, кажуть: «Ось яка розумна людина», — підсумував Коломойський.

Раніше повідомлялося, що Коломойський розповів, що хотів би бачити новим прем'єр-міністром України виконавчого директора компанії «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, з яким давно знайомий.