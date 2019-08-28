Коломойский высказался о е-декларировании для всех украинцев. Фото: Вести

https://racurs.ua/n126025-naselenie-stalo-istochnikom-korrupcii-kolomoyskiy-vyskazalsya-o-e-deklarirovanii-dlya-vseh.html

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Игорь Коломойский, олигарх, которого связывают с действующим президентом Владимиром Зеленским, критично высказался о системе декларирования доходов, которую, по его мнению, необходимо сохранить только для бизнесменов и государственных служащих.

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В нищей стране, кроме чиновников и тех, кто занимает какие-то посты, никаких деклараций быть не должно, — заявил он в интервью «Цензор.НЕТ».

По словам Коломойского, в попытках угодить европейским и американским партнерам бывший президент Петр Порошенко нарушил равновесие, которое сложилось во властных кругах, а также разрушил элиту государства.

Теперь чиновникам хана! Мы стали частью Европы. Хочешь быть чиновником, депутатом — надо вскрыться, — отметил олигарх.

Коломойский считает, что Порошенко «открыл ящик Пандоры», введя е-декларирование, и рассчитывал «рулить» по новым правилам, ссылаясь на волю западных партнеров. Однако, по мнению бизнесмена, этот ящик оказался в руках иностранцев, которые и будут открывать или закрывать его.

В то же время олигарх заявил, что, хотя на начальном этапе «где-то будут смотреть сквозь пальцы» на действия бизнесменов и чиновников, в конечном итоге это приведет к тому, что большинство из них окажется в тюрьме.

Но наше общество к этому не привыкло. 90% нашего населения привыкло к коррупции. Более того — само население является источником коррупции. Они об этом даже не задумываются. Они лояльно или толерантно относятся к коррупции. Когда кто-то что-то нажил, говорят: «Вот какой умный человек», — подытожил Коломойский.

Ранее сообщалось, что Коломойский рассказал, что новым премьер-министром Украины хотел бы видеть исполнительного директора компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, с которым давно знаком.