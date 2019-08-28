Коломойский рассказал, кого видит в кресле премьер-министра. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n126013-kolomoyskiy-rasskazal-kogo-vidit-v-kresle-premer-ministra.html

Ракурс

Игорь Коломойский, украинский олигарх, с которым связывают президента Владимира Зеленского, назвал кандидатов, которых хотел бы видеть в кресле премьер-министра Украины. Фаворитом в его списке оказался Юрий Витренко, который в настоящее время является исполнительным директором НАК «Нафтогаз Украина».

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Следующим за Витренко кандидатом на премьерское кресло, по мнению олигарха, является заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Но сам Коломойский поддерживает кандидатуру Витренко, аргументируя это тем, что лично знаком с ним. Об этом он рассказал в интервью «Цензор.НЕТ».

Что касается остальных кандидатов, то Коломойский считает, что кресло премьер-министра точно не увидит представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Также «ноль шансов» возглавить правительство у бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, а также у нынешнего главы СНБО Александра Данилюка.

А вот главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева олигарх назвал хорошим кандидатом на должность главы украинского правительства, однако он вряд ли им станет, потому что не имеет желания руководить Кабинетом министров на данном этапе.

Просто это общественное мнение: в нищей стране большой размер премии — это компромат. Хотя эта премия вообще ничего — ноль, по сравнению с той огромной работой, которую он сделал для страны, — убежден бизнесмен.

При этом Коломойский уверяет, что не получал предложения от президента занять кресло премьер-министра, а если бы такое произошло, то отказался бы.

Потому что в таком случае наши американские партнеры сойдут с ума. Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта все-таки будет тяжело, — ответил он.

Кроме того, Коломойский считает, что пост главы Министерства внутренних дел продолжит занимать Арсен Аваков, а Министерство финансов — Оксана Маркарова. Это связано с тем, что на данный момент в Украине нет подходящих кандидатур, которые смогли бы достойно возглавлять эти ведомства. Кроме того, «в стране должны быть какие-то стабильные вещи», добавил олигарх.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Гончарук может занять должность премьер-министра Украины. Накануне появилась информация, что Зеленский будет предлагать его кандидатуру на рассмотрение парламенту.