Коломойський розповів, кого бачить у кріслі прем’єр-міністра. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n126013-kolomoyskyy-rozpoviv-kogo-bachyt-u-krisli-premier-ministra.html

Ракурс

Ігор Коломойський, український олігарх, із яким пов’язують президента Володимира Зеленського, назвав кандидатів, яких хотів би бачити у кріслі прем'єр-міністра України.

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Фаворитом його списку виявився Юрій Вітренко, який наразі є виконавчим директором НАК «Нафтогаз Україна».

Наступним за Вітренком кандидатом на прем'єрське крісло, на думку олігарха, є заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук. Але сам Коломойський підтримує кандидатуру Вітренка, аргументуючи це тим, що особисто знайомий із ним. Про це він розповів в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Що стосується інших кандидатів, то Коломойський вважає, що крісло прем'єр-міністра точно не дістанеться представнику України при МВФ Владиславу Рашковану. Також «нуль шансів» очолити уряд у колишнього міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавічуса, а також у нинішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

А ось голову правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва олігарх назвав хорошим кандидатом на посаду глави українського уряду, однак він навряд чи ним стане, бо не має бажання керувати Кабінетом міністрів на даному етапі.

Просто це громадська думка: в злиденній країні великий розмір премії — це компромат. Хоча ця премія взагалі нічого — нуль, порівняно з тією величезною роботою, яку він зробив для країни, — переконаний бізнесмен.

При цьому Коломойський запевняє, що не отримував пропозиції від президента зайняти крісло прем'єр-міністра, а якби таке сталося, то відмовився би.

Тому що в такому випадку наші американські партнери збожеволіють. Якщо мене призначать, то потім із нами усі партнери розірвуть відносини, то краще не призначати. Без тушонки і другого фронту все-таки буде важко, — відповів він.

Окрім того, Коломойський вважає, що посаду глави Міністерства внутрішніх справ і далі займатиме Арсен Аваков, а Міністерство фінансів очолюватиме Оксана Маркарова.

Це пов’язано з тим, що на даний момент в Україні немає відповідних кандидатур, які змогли би гідно очолювати ці відомства. Крім того, «в країні мають бути якісь стабільні речі», додав олігарх.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Гончарук може зайняти посаду прем'єр-міністра України. Напередодні з’явилася інформація, що Зеленський пропонуватиме його кандидатуру на розгляд парламенту.