Макрон заявив, що Європа зникне без переосмислення стратегії щодо Росії. Фото: riafan

https://racurs.ua/ua/n126012-makron-zayavyv-scho-ievropa-znykne-bez-pereosmyslennya-strategiyi-schodo-rosiyi.html

Ракурс

Проросійською промовою відзначився перед французькими дипломатами президент Еммануель Макрон.

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Голова Франції заявив, що без зв’язку з Росією неможливо відновити Європу, а сам Кремль віддасть перевагу іншим країнам. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Макрон наголосив, що «Європа зникне» без переосмислення стратегії щодо Росії. Президент Франції зазначив, що поки Росія, США та Китай борються за гегемонію у світі Європа може стати або союзником однієї з країн, або «взяти участь у грі».

За словами Макрона, подальше запровадження санкцій не в інтересах Франції. Політик заявив, що населення Росії постійно скорочується, а ВВП рівний ВВП Іспанії і країна скоро потребуватиме допомоги.

Також французький лідер зазначив, що серед успіхів його президентства можна назвати Європейську оборонну ініціативу, до якої хочуть приєднатись Естонія, Греція та Фінляндія.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Макрон запропонував повернути Росію до переговорів у форматі G8.