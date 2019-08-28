Макрон заявил, что Европа исчезнет без переосмысления стратегии по России. Фото: riafan

https://racurs.ua/n126012-makron-zayavil-chto-evropa-ischeznet-bez-pereosmysleniya-strategii-po-rossii.html

Ракурс

Пророссийской речью отличился перед французскими дипломатами президент Эммануэль Макрон.

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Глава Франции заявил, что без связи с Россией невозможно восстановить Европу, а сам Кремль отдаст предпочтение другим странам. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Макрон отметил, что «Европа исчезнет» без переосмысления стратегии в отношении России. Президент Франции отметил, что пока Россия, США и Китай борются за гегемонию в мире Европа может стать или союзником одной из стран, или «принять участие в игре».

По словам Макрона, дальнейшее введение санкций не в интересах Франции. Политик заявил, что население России постоянно сокращается, а ВВП равен ВВП Испании и страна скоро будет нуждаться в помощи.

Также французский лидер отметил, что среди успехов его президентства можно назвать Европейскую оборонную инициативу, к которой хотят присоединиться Эстония, Греция и Финляндия.

Как ранее сообщал «Ракурс», Макрон предложил вернуть Россию к переговорам в формате G8.