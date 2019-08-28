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СМИ узнали о планах властей переименовать ГПУ и изменить полномочия военной прокуратуры. Фото: Обозреватель

СМИ узнали о планах властей переименовать ГПУ и изменить полномочия военной прокуратуры

28 авг 2019, 11:11
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Генеральная прокуратура будет реформирована в Офис генерального прокурора. Все региональные подразделения этого ведомства также переименуют в Офисы региональных прокуроров, а местные прокуратуры станут окружными.

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Ожидается, что при реформировании Генпрокуратуры произойдет массовая чистка кадров ведомства. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в Офисе президента Украины.

Собеседник рассказал, что в ходе реформы также будут ликвидированы органы прокурорского самоуправления, а именно Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров и Совет прокуроров. Они занимаются кадровыми вопросами, которые прежде были возложены на руководителей Генпрокуратуры или региональных прокуратур. Оба ведомства создавались по требованию международных экспертов.

Коснется реформа и военной прокуратуры, в частности, ее полномочий. Источники издания рассказали, что такой шаг может повлечь за собой закрытие уголовных производств по факту агрессии РФ, а также создать угрозу уголовного преследования украинских военнослужащих.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, как новые власти реформируют Службу безопасности Украины. В частности, будут ликвидированы дополнительные функции СБУ, такие как привлечение к решению проблем в экономической сфере и борьбе с коррупцией.


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