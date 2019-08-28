ЗМІ дізналися про плани влади перейменувати ГПУ і змінити повноваження військової прокуратури. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n126010-zmi-diznalysya-pro-plany-vlady-pereymenuvaty-gpu-i-zminyty-povnovajennya-viyskovoyi-prokuratury.html

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Генеральна прокуратура буде реформована в Офіс генерального прокурора. Всі регіональні підрозділи цього відомства також перейменують на Офіси регіональних прокурорів, а місцеві прокуратури стануть окружними.

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Очікується, що під час реформування Генпрокуратури відбудеться масова чистка кадрів відомства. Про це сьогодні повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела в Офісі президента України.

Співрозмовник розповів, що в рамках реформи також буде ліквідовано органи прокурорського самоврядування, а саме Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів і Раду прокурорів. Вони займаються кадровими питаннями, які раніше були покладені на керівників Генпрокуратури або регіональних прокуратур. Обидва відомства створювалися на вимогу міжнародних експертів.

Торкнеться реформа і військової прокуратури, зокрема, її повноважень. Джерела видання розповіли, що такий крок може призвести до закриття кримінальних проваджень щодо агресії РФ, а також створити загрозу кримінального переслідування українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк розповів, як нова влада реформує Службу безпеки України. Зокрема, будуть ліквідовані додаткові функції СБУ, такі як залучення до вирішення проблем в економічній сфері та боротьби з корупцією.