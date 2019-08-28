Новий уряд: декілька десятків громадських організацій вимагають відставки Авакова, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n126028-sabotaj-reform-ta-pereatestaciyi-i-korupciya-dekilka-desyatkiv-gromadskyh-organizaciy-vymagaut.html

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Декілька десятків громадських організацій вимагають відставки Арсена Авакова. Про це йдеться у заяві, яку оприлюднила сьогодні у Фейсбук Адвокатська дорадча група (Advocacy Advisory Panel).

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Зокрема, у зверненні, яке підписали й Центр протидії корупції, «Автомайдан», ГО «Родини Героїв Небесної Сотні», «БігусІнфо», йдеться про те, що Авакова не можна перепризначати на будь-яку посаду в новому уряді через саботаж реформ і переатестації силовиків, а також факти корупції.

Громадські організації закликали президента Зеленського та більшість у парламенті, яку утворить його політична сила «Слуга народу», не перепризначати міністра внутрішніх справ Авакова на будь-які посади, оскільки «перебування Авакова на державній посаді несе багато шкоди та є небезпечним для України».

У заяві повідомляється, що звернутися до глави держави громадські організації змусила інформація, яка поширена в ЗМІ напередодні першого засідання нової Ради. Крісло віце-прем'єра з силових питань буцімто пропонують посісти саме Авакову. Громадські організації називають його людиною, яка в суспільстві «чи не найбільше асоціюється зі старою політикою корупції та лицемірства».

Йому закидають повний провал поліцейської реформи, саботаж переатестації та залишення на ключових посадах «міліціонерів-перевертнів в погонах», залишення на посаді фігурантів справ Майдану, нерозкриті напади на громадських діячів, численні корупційні скандали, пов’язані з ним та його оточенням.

Представники громадських організацій, які підтримали звернення, вважають, що перепризначення Авакова означатиме брехливість обіцянок нової влади щодо «очищення країни від корупції, мародерства, хабарників та лицемірів».

Нагадаємо, що сьогодні увечері Офіс президента пікетуватимуть активісти саме з вимогою відставки Авакова.

Натомість після перемоги Зеленського на виборах олігарх Ігор Коломойський у декількох інтерв’ю розповів про своє прихильне ставлення до Авакова.