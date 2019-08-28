Справа проти Богатирьової: трансляція суду, який обирає запобіжний захід очільниці МОЗ часів Януковича, фото — АСПИ

https://racurs.ua/ua/n126030-bogatyroviy-obyraut-zapobijnyy-zahid-translyaciya.html

Ракурс

У Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід екс-очільниці Міністерства охорони здоров’я України Раїсі Богатирьовій.

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Прокуратура наполягає на арешті колишньої очільниці МОЗ Богатирьової. У 2015 році цей суд задовольнив клопотання прокурорів щодо утримання Богатирьової під вартою.

Оскільки екс-чиновниця не перебувала на території України, її було оголошено у розшук. Тож сьогодні суд має вирішити, чи застосовувати до неї раніше обраний запобіжний захід.

Нагадаємо, колишній міністр часів президентства Віктора Януковича 27 серпня повернулася до України, але поліція затримала її в аеропорту «Київ» (Жуляни). На прикордонному контролі спрацювало повідомлення, що вона перебуває в розшуку.