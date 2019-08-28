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Жилой дом обрушился в Дрогобыче: есть погибший и раненые. Фото: ДСНС

Жилой дом обрушился в Дрогобыче: есть погибший и раненые (ФОТО)

28 авг 2019, 08:21
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Жертвой обвала четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области, состоянием на 6.05 утра, стал как минимум один человек.

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Еще семь человек, среди которых трое детей, госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сейчас поиски погибших и пострадавших продолжаются. Для поисково-спасательной операции привлечены почти две сотни человек, среди которых спасатели и кинологи.

Обрушение дома в Дрогобыче. Фото: ГСЧС

Отметим, что в Дрогобыче в результате взрыва обрушился жилой дом. По предварительным данным причиной трагедии стал взрыв бытового газа. На месте событий развернули палаточный городок.

Обрушение дома в Дрогобыче. Фото: ГСЧС

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в жилом доме и начали расследование для установления всех обстоятельств дела.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индии на группу хижин с оловянными крышами обрушилась 23-метровая стена. Жертвами трагедии стали 16 человек, среди которых четверо детей.

Источник: Ракурс


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