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Ракурс
Житловий будинок обвалився у Дрогобичі: є загиблий і поранені. Фото: ДСНС

Житловий будинок обвалився у Дрогобичі: є загиблий і поранені (ФОТО)

28 сер 2019, 08:21
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Жертвою обвалу чотириповерхового будинку у Дрогобичі Львівської області, станом на 6.05 ранку, стала щонайменше одна особа.

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Ще сімох осіб, серед яких троє дітей, госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наразі пошуки загиблих та постраждалих продовжуються. Для пошуково-рятувальної операції залучено майже дві сотні осіб, серед яких рятувальники та кінологи.

Обвалення будинку у Дрогобичі. Фото: ДСНС

Зазначимо, що у Дрогобичі внаслідок вибуху обвалився житловий будинок. За попередніми даними причиною трагедії став вибух побутового газу. На місці подій розгорнули наметове містечко.

Обвалення будинку у Дрогобичі. Фото: ДСНС

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у житловому будинку та почали розслідування для встановлення усіх обставин справи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Індії на групу хатин з олов’яним дахом обвалилась 23-метрова стіна. Жертвами трагедії стали 16 осіб, серед яких четверо дітей.

Джерело: Ракурс


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