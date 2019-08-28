Список «Слуги народу»: хто може замінити нардепів, які підуть в уряд, фото — Zahid.net

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Ракурс

У четвер, 29 серпня, розпочнеться робота новообраної Верховної Ради. Одним з перших завдань парламенту буде створення нового уряду. Частина нардепів, яких обрали до парламенту у списку провладної партії «Слуга народу», фігурує серед кандидатів на міністерські портфелі. Внаслідок такої міграції їхні місця в Раді посядуть наступні у партійному списку кандидати.

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Рух «Чесно» проаналізував, хто саме дістане нагоду стати народним депутатом від партії, яка завела по списку в парламент 124 нардепи.

Серед потенційних депутатів переважно учасники студії «Квартал 95» та юристи.

№ 130 у списку — Анатолій Остапенко, директор юридичної фірми ТОВ «Альфаюрконсалтинг». Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях. Остапенко народився 1 лютого 1968 року.

№ 131 — Тетяна Циба — експерт з медіакомунікацій та медіаконсалтингу. У 2015 році вона балотувалася до Верховної Ради від УКРОПу в Оболонський район як безпартійна. Виконавчий директор консалтингового агентства «Media Masters», прес-секретар партії «Слуга народу».

№ 132 — юрист Іван Калаур, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Калаур народився 4 липня 1968 року. Працює викладачем протягом 20 років.

№ 133 — Юлія Гришина, керуюча партнерка юридичної бізнес-школи «CTRL.School», професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.

Народилася 16 червня 1978 року в Києві.

№ 134 — Ольга Руденко, менеджер з маркетингових комунікацій у ТОВ «Квартал 95». Народилася 29 травня 1979 року в Києві. Раніше обіймала керівні посади у сфері маркетингу та медіакомунікацій.

№ 135 — Олександр Копиленко, директор Інституту законодавства Верховної Ради України. Раніше він був членом ЦВК і радником голови Ради. Копиленко народився 26 червня 1961 року в Києві.

№ 136 — Сергій Мандзій. У 2015 році він балотувався на посаду мера Хмельницького від БПП як безпартійний, а також до Хмельницької міської ради в окрузі № 2. Голова громадських організацій «Хмельницька платформа» та «Сильне місто», Федерації хокею Хмельницької області, Ради Федерації хокею України.

№ 137 — Олександр Санченко, директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю «Atlas Weekend». Засновник ТОВ «Мейн-стрім», ГО «Біржа молодіжних проектів» та ГО «Всеукраїнська асоціація організаторів масових музичних заходів».

Народився 11 вересня 1988 року в Сумах. Наразі є головою Громадської ради при Фонді «ДержМолодьЖитло».

№ 138 — Денис Маслов, екс-суддя Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «ЛОУАТЕК», директор ТОВ «Авін Трейд». Народився він 1 серпня 1983 року у Кривому Розі.

№ 139 — безпартійний і безробітний Антон Швачко. Народився 11 грудня 1992 року в Сумах, закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог».

Нагадаємо, що у серпні обранець від «Слуги народу» вже добровільно відмовився від мандата. Андрій Лисюк, який раніше очолював адвокатське об'єднання і був консультантом шоу «Слідство ведуть екстрасенси», відмовився працювати у Раді. Замість нардепом стала Олена Хоменко, яка була 129-м номером у партійному списку.

«Слуга народу» — абсолютний переможець дострокових парламентських виборів 2019 року. Партія завела в парламент 124 нардепів за партійним списком і 130 мажоритарників. Вперше за період незалежності України в Раді утвориться монопартійна більшість. Представники партії Володимира Зеленського матимуть також керівні посади та більшість нардепів у комітетах.