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Шуфрича назначили главой парламентского комитета — «Голос» и «ЕС» требуют пересмотра решения. Фото: iamir.info

«Голос» требует от «Слуги народа» не допускать бывших регионалов к руководству комитетами

28 авг 2019, 17:55
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Партия «Голос» Святослава Вакарчука заявила о том, что назначение бывшего регионала Нестора Шуфрича на должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова вызывает возмущение.

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По этому поводу «Голос» обратился к президенту Владимиру Зеленскому и депутатам от «Слуги народа» с требованием не допустить к руководству комитетами бывших соратников Януковича. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Мы настоятельно призываем партию «Слуга народа» пересмотреть свое решение: политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет, — говорится в заявлении.

Отмечается, что во время голосования за назначение Шуфрича, которое состоялось вчера во время заседания подготовительной подгруппы нового парламента, представитель «Голоса» не поддержал это решение, как и депутаты от партии «Европейская солидарность».

В свою очередь представитель «Евросолидарности» Виктория Сюмар назвала назначение Шуфрича «плевком в лицо украинской журналистике».

Ранее сообщалось, что Рада определилась с руководителями парламентских комитетов. Практически все из них будут возглавлять представители «Слуги народа»: только пять комитетов отойдут членам других политсил. Речь идет о комитете свободы слова (Нестор Шуфрич, «Оппозиционная платформа — За жизнь»), комитете прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий (Дмитрий Лубинец, беспартийный), комитете транспорта и инфраструктуры (Юлия Клименко, «Голос»), комитете интеграции Украины в Евросоюз (Иванна Климпуш-Цинцадзе, «Евросолидарность») и комитете молодежи и спорта (Андрей Кожемякин, «Батькивщина»).

Напомним, первое заседание парламента девятого созыва состоится уже завтра, 29 августа.

Источник: Ракурс


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