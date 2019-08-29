Уряд Гройсмана склав повноваження перед новою Радою, фото — Високий замок

https://racurs.ua/ua/n126063-uryad-groysmana-sklav-povnovajennya-pered-novym-skladom-rady.html

Ракурс

Уряд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана 29 серпня склав повноваження перед новим складом Верховної Ради. Заяву про припинення роботи Кабміну у сесійній залі парламенту сьогодні зробив Володимир Гройсман.

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Конституція України зобов’язує уряд іти у відставку у повному складі перед парламентом нового скликання. Вчора Гройсман звернувся з цього приводу до українського народу і побажав новому керівнику уряду «терпіння та удачі».

Уряд Гройсмана працював із 14 квітня 2016 року. Під час президентських виборів 2019 року Володимир Гройсман підтримав Петра Порошенка, але після перегонів заявив, що всі три роки мав конфлікти із ним.

Гройсман очолив список партії «Українська стратегія» на парламентських виборах 2019 року, але програв перегони.

У травні під час інавгураційної промови президент Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради і закликав Кабмін також піти у відставку. Але 30 травня депутати відмовилися підтримати відставку Гройсмана.