Нова Рада сформувала фракції та групи: хто їх очолив, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n126074-nova-rada-sformuvala-frakciyi-ta-grupy-hto-yih-ocholyv.html

Ракурс

Депутати Верховної Ради України на першому пленарному засіданні 29 серпня сформували депутатські фракції та групи. У парламенті працюватиме п’ять фракцій та одна депутатська група.

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Як повідомляється у трансляції сесії, фракція «Слуга народа» працюватиме у Раді на правах коаліції. Вона налічуватиме 254 нардепи, її очолив Давід Арахамія.

Депутатська фракція «Опозиційний блок — За життя» складається із 44 осіб. Її співголови — Юрій Бойко та Вадим Рабінович.

Фракцію «Батьківщина» (25 депутатів) очолила лідер партії Юлія Тимошенко.

У фракції «Європейська солідарність» працюватиме в раді 27 нардепів. Співголови цієї фракції — Ірина Геращенко та Артур Герасимов.

Фракцією партії «Голос» (17 нардепів) керуватиме Сергій Рахманін.

У Раді також працюватиме депутатська група «За майбутнє". Її співголови — Віктор Бондар і Тарас Батенко.

Нагадаємо, що сьогодні уряд склав повноваження перед новим складом Верховної Ради. Заяву про припинення роботи Кабміну у сесійній залі парламенту сьогодні зробив Володимир Гройсман.