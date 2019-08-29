Обмін ув’язненими: у Раді озвучили можливу дату повернення Сенцова та решти політв’язнів

Обмін ув'язненими: в Раді озвучили дату повернення Сенцова та інших політв'язнів в Україну. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n126070-obmin-uv-yaznenymy-v-radi-ozvuchyly-datu-povernennya-sencova-ta-inshyh-politv-yazniv-v-ukrayinu.html

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Обмін ув’язненими між Україною та Росією, можливо, відбудеться у п’ятницю, 30 серпня. Таку заяву зробив народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз.

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Він підтвердив інформацію про те, що український режисер Олег Сенцов, засуджений у сфабрикованій справі в РФ до 20 років колонії суворого режиму, сьогодні був доставлений у московський СІЗО. Його також готують до обміну, сказав Чийгоз у коментарі УНН в кулуарах українського парламенту.

За словами депутата, в п’ятницю очікується прибуття до України і решти політв’язнів.

При цьому Чийгоз зазначив, що «поки це все імовірно», додавши, що це складний процес і в ньому можливі зміни.

Загалом, те, що це питання поставлено «на рейки» і буде відпрацьовано, — це так, — зазначив Чийгоз.

Нагадаємо, що сьогодні російські ЗМІ повідомили про переведення Сенцова з колонії у місті Лабитнангі до московського слідчого ізолятора. За непідтвердженою інформацією, українського політв’язня можуть обміняти на російського пропагандиста, головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського.​