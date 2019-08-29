Обмен заключенными: в Раде озвучили возможную дату возвращения Сенцова и других политзаключенных

Обмен заключенными: в Раде озвучили дату возвращения Сенцова и других политзаключенных в Украину. Фото: Факты

https://racurs.ua/n126070-obmen-zakluchennymi-v-rade-ozvuchili-datu-vozvrascheniya-sencova-i-drugih-politzakluchennyh.html

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Обмен заключенными между Украиной и Россией, возможно, пройдет в пятницу, 30 августа. Такое заявление сделал народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

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Он подтвердил информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный по сфабрикованному делу в РФ к 20 годам колонии строгого режима, сегодня был доставлен в московский СИЗО. Его также готовят к обмену, сказал Чийгоз в комментарии УНН в кулуарах украинского парламента.

По словам депутата, в пятницу ожидается прибытие в Украину и других политзаключенных.

При этом Чийгоз отметил, что «пока это все предположительно», добавив, что это сложный процесс и в нем возможны изменения.

В целом, то, что этот вопрос поставлен «на рельсы» и будет отработан, — это да, — отметил Чийгоз.

Напомним, что сегодня российские СМИ сообщили о переводе Сенцова из колонии в городе Лабытнанги в московский следственный изолятор. По неподтвержденной информации, украинского политзаключенного могут обменять на российского пропаган​диста, главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.​