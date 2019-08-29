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Режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву. Фото: AP

Олега Сенцова вывезли из колонии в Лабытнанги в Москву — СМИ

29 авг 2019, 10:26
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Олега Сенцова, который незаконно осужден на территории РФ, доставили из колонии № 8 Лабытнанги в один из следственных изоляторов Москвы.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. Точно установить местонахождение украинского режиссера сложно, поскольку такую информацию в России порой скрывают даже от адвокатов заключенного. Об этом сообщает канал «Незыгарь» в Telegram.

Еще один российский Telegram-канал «Baza» сообщил, что Сенцова вывезли из колонии еще 28 августа. Тюремщики не проинформировали, куда этапировали украинского политзаключенного.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия не могут сейчас провести обмен удерживаемыми лицами из-за отсутствия указа о помиловании. Российская сторона обвиняет в переносе обмена Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, обмен пленными планировали провести до конца этой недели. В среду, 28 августа, Апелляционный суд Киева освободил из СИЗО редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Оказалось, что журналиста освободили в рамках переговорного процесса между Украиной и Россией об обмене заключенными.

Доносились слухи, что Вышинского могут обменять на Сенцова. Однако его не включили в список на обмен заключенными между Москвой и Киевом. В ООН заявляли, что обеспокоены состоянием здоровья украинского режиссера.


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