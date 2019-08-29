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Режисера Олега Сенцова етапували в Москву. Фото: AP

Олега Сенцова вивезли з колонії в Лабитнангі у Москву — ЗМІ

29 сер 2019, 10:26
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Олега Сенцова, який незаконно засуджений на території РФ, доставили з колонії № 8 Лабитнангі в один із слідчих ізоляторів Москви.

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Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Точно встановити місцезнаходження українського режисера складно, оскільки таку інформацію в Росії часом приховують навіть від адвокатів ув’язненого. Про це повідомляє канал «Незыгарь» у Telegram.

Ще один російський Telegram-канал «Baza» повідомив, що Сенцова вивезли з колонії ще 28 серпня. Тюремники не поінформували, куди етапували українського політв’язня.

Раніше повідомлялося, що Україна та Росія не можуть наразі провести обмін утримуваними особами через відсутність указу про помилування. Російська сторона звинувачує в перенесенні обміну Офіс президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, обмін полоненими планували провести до кінця цього тижня. У середу, 28 серпня, Апеляційний суд Києва звільнив із СІЗО редактора РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського. Виявилося, що журналіста звільнили в межах переговорного процесу між Україною та Росією про обмін ув’язненими.

Лунали чутки, що Вишинського можуть обміняти на Сенцова. Однак його не включили до списку на обмін ув’язненими між Москвою та Києвом. В ООН заявляли, що занепокоєні станом здоров’я українського режисера.


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