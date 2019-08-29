Нові нардепи склали присягу на вірність українському народу, фото — скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n126056-novi-nardepy-sklaly-prysyagu-na-virnist-ukrayinskomu-narodu.html

Ракурс

У Києві 29 серпня розпочала роботу дев’ята сесія Верховної Ради України. На урочистому засіданні, яке відкрив спікер попереднього скликання Андрій Парубій, 424 новообрані депутати склали текст присяги.

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Її зачитав найстарший за віком депутат Юлій Іоффе.

Текст присяги, відповідно до Конституції України, звучить так: «Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».

Після тексту присяги у залі пролунала «Молитва за Україну» («Боже, великий, єдиний») — церковний гімн країни.

На урочисте засідання парламенту прийшли п’ять президентів країни — Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Наразі депутати розпочнуть підписувати текст присяги та реєструватимуться для участі у першому пленарному засіданні. Воно стартує о 13.00.