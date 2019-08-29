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Новые нардепы приняли присягу на верность украинскому народу, фото — скриншот трансляции

Новые нардепы приняли присягу на верность украинскому народу (ВИДЕО)

29 авг 2019, 10:26
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В Киеве 29 августа начала работу девятая сессия Верховной Рады Украины. На торжественном заседании, которое открыл спикер предыдущего созыва Андрей Парубий, 424 новоизбранных депутата приняли присягу на верность народу Украины.

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Текст присяги зачитал старейший по возрасту депутат Юлий Иоффе.

Текст присяги, согласно Конституции Украины, звучит так: «Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников».

После текста присяги в зале прозвучала «Молитва за Украину» («Боже, великий, единий») — церковный гимн страны.

На торжественное заседание парламента пришли пять президентов страны — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

В эти минуты депутаты начали подписывать текст присяги и регистрироваться для участия в первом пленарном заседании. Оно стартует в 13.00.

Источник: Ракурс


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