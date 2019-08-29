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Ракурс
Первое заседание новой Рады — трансляция из парламента, фото — Depo.ua

Торжественное заседание Рады: новые нардепы примут присягу (ТРАНСЛЯЦИЯ)

29 авг 2019, 09:51
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В Киеве началось торжественное заседание Верховной Рады IX созыва. На первом заседании новоизбранные нардепы присягу, затем начнется пленарное заседание.

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Откроет его спикер предыдущего парламента Андрей Парубий. Зачитает присягу перед новым составом Рады старейший по возрасту нардеп — Юлий Иоффе. Ему 78 лет, он представляет «Оппозиционную платформу — За жизнь».

В Раду сегодня придет президент Украины Владимир Зеленский, а премьер-министр Владимир Гройсман и правительство сложат полномочия.

Откроет сессию руководитель подготовительной депутатской группы и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Сегодня Рада запланировала рассмотреть большое количество вопросов. Депутаты будут избирать спикера и его заместителей, премьер-министра и членов правительства, а также руководителей силовых ведомств — СБУ и Генпрокуратуры.

Планируется также рассмотрение законопроекта о лишении депутатской неприкосновенности.

Напомним, что на досрочных выборах в парламент в июле победила партия «Слуга народа». Она провела в Раду с учетом списков и мажоритарных округов 254 человека. Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» набрала 13,05%, «Европейская Солидарность» — 8,10%, «Батькивщина» — 8,18% и «Голос» — 5,82%.

Источник: Ракурс


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