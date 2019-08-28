Новая Рада: что будут делать нардепы в первый день, фото — КП

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Ракурс

В четверг заработает новый состав украинского парламента. Согласно повестке дня первой сессии Верховной Рады девятого созыва, депутаты за один день хотят назначить новый Кабинет министров, руководителей Службы безопасности и Генеральной прокуратуры, а также принять законопроект о лишении депутатской неприкосновенности.

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Об этом стало известно после заключительного заседания группы по подготовке первого заседания вновь избранной Верховной Рады. Сегодня участники подготовительной группы проголосовали за повестку дня на период рассмотрения организационных вопросов.

Сначала нардепы сформируют временный президиум Рады, впоследствии об отставке объявит премьер-министр Владимир Гройсман. Сложит полномочия и Кабинет министров.

После этого Рада сформирует депутатские фракции и группы, а также объявит о создании парламентской коалиции.

В плане действий Рады на четверг также выборы председателя, первого заместителя и заместителя председателя парламента. В Верховную Раду планирует прийти и президент Владимир Зеленский.

Относительно законотворческой работы — парламент ограничится одним, но важным проектом — о снятии депутатской неприкосновенности. Его принял в первом чтении предыдущий состав Рады и визировал Конституционный суд. Новый состав рассмотрит его еще раз в первом чтении.

Нардепы планируют назначить премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, а также сформировать все правительство.

Ожидается, что Рада примет и другие важные кадровые решения, в частности, выберет руководителей и утвердит перечень комитетов, а также рассмотрит увольнение и назначение председателя СБУ и генерального прокурора.

Напомним, что только четыре комитета Рады партия «Слуга народа» отдала другим партиям.

Торжественное заседание Верховной Рады, на котором состоится принесения присяги новоизбранными народными депутатами, начнется 29 августа в 10.00.