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Новая Рада: трансляция заключительного заседания подготовительной группы, фото — Укринформ

Заключительная репетиция: накануне старта работы Рады собралась подготовительная группа (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 авг 2019, 18:08
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В Верховной Раде 28 августа проходит заключительное заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Оно станет последним накануне первого заседания парламента, которое состоится 29 августа.

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Подготовительная депутатская группа из числа вновь избранных народных депутатов планирует утвердить повестку дня первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Кроме того, участники группы займутся вопросами формирования комитетов и проведения торжественного заседания. Сегодня в здании парламента вновь избранные народные депутаты прошли обучение.

Напомним, что вчера в Раде определились с руководителями парламентских комитетов.

Источник: Ракурс


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