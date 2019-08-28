Нова Рада: трансляція заключного засідання підготовчої групи, фото — Укрінформ

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У Верховній Раді 28 серпня відбувається заключне засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Воно стане останнім напередодні складання присяги новими народними обранцями 29 серпня.

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Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів планує затвердити порядок денний першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Крім того, учасники групи займуться питаннями формування комітетів і проведення урочистого засідання.

Сьогодні у будівлі парламенту відбулися навчання новообраних народних депутатів.

Нагадаємо, що вчора у Раді визначилися з керівниками парламентських комітетів.