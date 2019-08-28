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Нова Рада: трансляція заключного засідання підготовчої групи, фото — Укрінформ
Заключна репетиція: напередодні старту роботи Ради зібралася підготовча група (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n126037-zakluchna-repetyciya-naperedodni-startu-roboty-rady-zibralasya-pidgotovcha-grupa-translyaciya.htmlРакурс
У Верховній Раді 28 серпня відбувається заключне засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Воно стане останнім напередодні складання присяги новими народними обранцями 29 серпня.
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Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів планує затвердити порядок денний першого засідання Верховної Ради IX скликання.
Крім того, учасники групи займуться питаннями формування комітетів і проведення урочистого засідання.
Сьогодні у будівлі парламенту відбулися навчання новообраних народних депутатів.
Нагадаємо, що вчора у Раді визначилися з керівниками парламентських комітетів.
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