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Ракурс
Нова Рада: трансляція заключного засідання підготовчої групи, фото — Укрінформ

Заключна репетиція: напередодні старту роботи Ради зібралася підготовча група (ТРАНСЛЯЦІЯ)

28 сер 2019, 18:08
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У Верховній Раді 28 серпня відбувається заключне засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Воно стане останнім напередодні складання присяги новими народними обранцями 29 серпня.

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Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів планує затвердити порядок денний першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Крім того, учасники групи займуться питаннями формування комітетів і проведення урочистого засідання.

Сьогодні у будівлі парламенту відбулися навчання новообраних народних депутатів.

Нагадаємо, що вчора у Раді визначилися з керівниками парламентських комітетів.

Джерело: Ракурс


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