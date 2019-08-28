Нова Рада: що робитимуть нардепи у перший день, фото — КП

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У четвер запрацює новий склад українського парламенту. Згідно з порядком денним першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, депутати за один день хочуть призначити новий Кабінет міністрів, керівників Служби безпеки та Генеральної прокуратури, а також ухвалити законопроект про позбавлення депутатської недоторканності.

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Про це стало відомо після заключного засідання групи з підготовки першого засідання новообраної Верховної Ради. Сьогодні учасники підготовчої групи проголосували за порядок денний на період розгляду організаційних питань.

Спочатку нардепи сформують тимчасову президію Ради, згодом про відставку оголосить прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Складе повноваження й Кабінет міністрів.

Після цього Рада формуватиме депутатські фракції і групи, а також оголосить про утворення парламентської коаліції.

У плані дій Ради на четвер також вибори голови, першого заступника і заступника голови парламенту. У Верховну Раду планує прийти й президент Володимир Зеленський.

Щодо законотворчої роботи, то парламент обмежиться одним, але важливим проектом — про зняття депутатської недоторканності. Його ухвалив у першому читанні попередній склад Ради, візував Конституційний суд. Новий склад Ради розгляне його ще раз у першому читанні.

Нардепи також планують призначити прем'єр-міністра, міністрів оборони і закордонних справ, а також сформувати увесь уряд.

Очікується, що Рада прийме й інші важливі кадрові рішення, зокрема, щодо керівників та переліку комітетів, а також щодо звільнення та призначення голови СБУ і генерального прокурора.

Нагадаємо, що тільки чотири комітети Ради «Слуга народу» віддала іншим партіям.

Урочисте засідання Верховної Ради, на якому відбудеться складення присяги новообраними народними депутатами, розпочнеться 29 серпня о 10.00.