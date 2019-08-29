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Ракурс
Полиция задержала двух коммунальщиков в Дрогобыче. Фото: Нацполиция

Обвал подъезда в Дрогобыче: полиция задержала двух коммунальщиков

29 авг 2019, 09:49
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В Дрогобыче полицейские задержали двух работников коммунального предприятия.

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Задержанные — 57-летний мужчина и 60-летняя женщина. Вероятно, коммунальщики будут фигурировать в деле об обвале дома. Вскоре решится вопрос об избрании им меры пресечения. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сейчас идет следствие. По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101, следователи открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 270−1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Виновникам угрожает от пяти до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ночью 28 августа в Дрогобыче обвалился дом. В результате трагедии погибли восемь человек, среди них — пятилетний ребенок. С травмами в больницу госпитализированы семь пострадавших. Планируется отселить 64 семьи из дома, где прогремел взрыв.

Следствие рассматривает три версии ЧП в Дрогобыче. Первая из них — взрыв газа, но ее считают маловероятной. Вторая — перепланировка здания. Согласно третьей версии, причиной обрушения могли стать дожди, которые подмыли старый дом.

Источник: Ракурс


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