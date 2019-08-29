Взрыв дома в Дрогобыче. Фото: Полиция во Львовской области

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Ракурс

Взрыв дома в Дрогобыче во Львовской области по состоянию на утро, 29 августа, унес жизни уже восьми человек, среди них один ребенок. Тела погибших жителей достали из-под завалов.

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В ходе проведения поисково-спасательных работ спасатели спасли семь человек, из них — пять детей. Все эти пострадавшие доставлены в больницы. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и продлятся до окончательного выявления пропавших людей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

Сейчас завалы разбирают 470 человек, привлечены 75 единиц техники, кинологи, поисково-спасательный отряд мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием. Уже загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.

В ГСЧС отметили, что всех жителей поврежденного дома эвакуировали, им оказывается психологическая помощь. Сейчас решается вопрос об их временном расселении.

Напомним, ночью 28 августа в Дрогобыче обвалился дом. В результате трагедии погибли два человека, а в больницу попали семь пострадавших. Местные власти решили, что жильцов дома, где прогремел взрыв, отселят. Всего планируется отселить 64 семьи.

Следствие рассматривает три версии взрыва в доме. Первая из них — газ, но ее считают маловероятной. Вторая — перепланировка. Согласно третьей версии, причиной обрушения могли стать дожди, которые подмыли старый дом.

Представители АО «Львовгаз» отрицают то, что дом разрушил взрыв газа. Специалисты компании проверили коммуникации вокруг дома, но загазованности не обнаружили.