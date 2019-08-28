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Нормандский формат: дипломатические советники встретятся 2 сентября, фото — EPA

Дипломатические советники лидеров государств нормандского формата встретятся 2 сентября

28 авг 2019, 23:05
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Дипломатические советники лидеров государств так называемого нормандского формата встретятся 2 сентября. Об этом стало известно после сегодняшнего телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

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Меркель согласилась с необходимостью проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне в ближайшее время и сообщила о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств, которая состоится 2 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по результатам разговора Меркель и Зеленского.

Это была уже четвертая беседа лидеров ФРГ и Украины в течение летних месяцев. На этот раз они обсуждали результаты саммита «Большой семерки» во французском Биаррице.

Зеленский поблагодарил Меркель за ее позицию относительно невозможности возвращения РФ в G7 при условии продолжения оккупации Крыма и агрессии против Украины. О том, где именно встретятся советники государств нормандского формата пока не сообщается.

Напомним, что в заключительном коммюнике «Большой семерки» есть пункт о необходимости скорейшего проведения встречи в нормандском формате (Украина, Франция, Германия и РФ).

Источник: Ракурс


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999

Дипломатические советники лидеров государств нормандского формата встретятся 2 сентября

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