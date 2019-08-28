Нормандський формат: дипломатичні радники зустрінуться 2 вересня, фото — EPA

https://racurs.ua/ua/n126048-dyplomatychni-radnyky-lideriv-derjav-normandskogo-formatu-zustrinutsya-2-veresnya.html

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Дипломатичні радники лідерів держав так званого нормандського формату зустрінуться 2 вересня. Про це стало відомо після сьогоднішньої телефонної розмови канцлера ФРН Ангели Меркель та президента України Володимира Зеленського.

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Меркель погодилася із необхідністю проведення зустрічі у нормандському форматі на найвищому рівні найближчим часом і повідомила про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня.

Про це повідомляє прес-служба президента України за результатом розмови Меркель та Зеленського.

Це була вже четверта розмова лідерів ФРН та України впродовж літніх місяців. Цього разу вони обговорювали результати саміту «Великої сімки» у французькому Біарріці. Про те, де саме зустрінуться радники в рамках нормандського формату, наразі не повідомляється.

Зеленський подякував Меркель за її позицію щодо неможливості повернення РФ до G7 за умови продовження окупації Криму та агресії проти України.

Нагадаємо, що у заключному комюніке «Великої сімки» є пункт про необхідність якнайшвидшого проведення зустрічі у нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина та РФ).