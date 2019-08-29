Вибух будинку у Дрогобичі. Фото: Поліція у Львівській області

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Ракурс

Вибух будинку в Дрогобичі у Львівській області станом на ранок, 29 серпня, забрав життя вже восьми осіб, серед них одна дитина. Тіла загиблих мешканців дістали з-під завалів.

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У ході проведення пошуково-рятувальних робіт рятувальники врятували семеро осіб, з них — п’ятеро дітей. Усі ці постраждалі буди доправлені до лікарень. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно й триватимуть до остаточного виявлення зниклих осіб. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Наразі завали розбирають 470 осіб, залучено 75 одиниць техніки, кінологи, пошуково-рятувальний загін мобільного рятувального центру швидкого реагування із спеціальним обладнанням. Вже завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття.

У ДСНС наголосили, що усіх мешканців пошкодженого будинку евакуювали, їм надається психологічна допомога. Наразі вирішується питання щодо їх тимчасового розселення.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у Дрогобичі обвалився будинок. Внаслідок трагедії загинуло двоє осіб, а до лікарні потрапили семеро постраждалих. Місцева влада вирішила, що мешканців будинку, де прогримів вибух, відселять. Всього планується відселити 64 родини.

Слідство розглядає три версії вибуху в будинку. Перша з них — газ, але її вважають малоймовірною. Друга — перепланування. Згідно з третьою версією, причиною обвалу могли стати дощі, які підмили старий будинок.

Представники АТ «Львівгаз» заперечили те, що будинок зруйнував вибух газу. Фахівці компанії перевірили комунікації навколо будинку, але загазованості не виявили.