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Ракурс
Поліція затримала двох комунальників у Дрогобичі. Фото: Нацполіція

Обвал під’їзду в Дрогобичі: поліція затримала двох комунальників

29 сер 2019, 09:49
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У Дрогобичі поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства.

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Затримані — 57-річний чоловік та 60-річна жінка. Ймовірно, комунальники фігуруватимуть у справі про обвал будинку. Невдовзі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Про це 29 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Наразі триває слідство. За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101, слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 270−1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує від п’яти до 12 років тюрми.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у Дрогобичі обвалився будинок. Внаслідок трагедії загинуло восьмеро осіб, серед них — п’ятирічна дитина. З травмами до лікарні госпіталізовано семеро постраждалих. Планується відселити 64 родини з будинку, де прогримів вибух.

Слідство розглядає три версії надзвичайної події в Дрогобичі. Перша з них — вибух газу, але її вважають малоймовірною. Друга — перепланування будівлі. Згідно з третьою версією, причиною обвалу могли стати дощі, які підмили старий будинок.

Джерело: Ракурс


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