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Ракурс
Обвал будинку в Дрогобичі. Фото: ДСНС у Львівській області

Під завалами людей немає: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи у Дрогобичі

29 сер 2019, 09:21
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У Дрогобичі рятувальники 29 серпня завершили пошуково-рятувальні роботи на місці обвалу багатоквартирного житлового будинку.

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За оперативною інформацією під завалами людей немає. Наразі тривають роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління з надзвичайних ситуацій у Лвівській області.

Загалом внаслідок надзвичайної події загинуло восьмеро осіб. У середу, 28 серпня, рятувальники виявили під завалами тіло жінки 1975 р. н. та чоловіка 1962 р. н., а впродовж ночі та вранці, 29 серпня, були виявлені тіла жінок 1940 р. н., 1955 р. н., 1939 р. н., 1998 р. н., чоловіка 1977 р. н. та п’ятирічного хлопчика.

Нагадаємо, завали на місці обвалу будинку в Дрогобичі розбирають 470 осіб, залучено 75 одиниць техніки, кінологи, пошуково-рятувальний загін мобільного рятувального центру швидкого реагування із спеціальним обладнанням. Завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття.

Правоохоронці розглядають три версії вибуху в будинку: газ, перепланування та дощі, які підмили старе приміщення.

Джерело: Ракурс


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