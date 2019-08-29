Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нові депутати прибувають до Ради: що відбувається навколо будівлі парламенту, фото — flickr.com

Нові депутати прибувають до Ради: що відбувається навколо будівлі парламенту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

29 сер 2019, 09:12
999

Сьогодні у Києві запрацює дев’яте скликання Верховної Ради України. Новий склад парламенту країни збереться на урочисте засідання о 10.00.

Loading...

У ці хвилини депутати почали прибувати до будівлі Ради. Частина майбутніх фракцій скликала на 9.00 засідання. Деякі депутати, наприклад, екс-президент Петро Порошенко, йдуть до парламенту з Михайлівської площі через вулицю Героїв Небесної сотні, аби у День пам’яті загиблих захисників віддати шану тим, хто боровся і віддав життя за Україну.

Нагадаємо, що Рада сьогодні запланувала розглянути велику кількість кадрових та організаційних питань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Луценко у прямому ефірі написав заяву про відставку з посади генпрокурора (ВІДЕО)

Юрій Луценко 29 серпня підписав заяву на ім’я президента України про звільнення з посади генерального прокурора. Це сталося напередодні засідання Ради, на якому заплановане голосування щодо нового генпрокурора

Новини України
12:01

День пам’яті захисників України вперше відзначають на державному рівні (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Це свято відзначають на державному рівні вперше в історії

Новини України
11:09

Нові депутати прибувають до Ради: що відбувається навколо будівлі парламенту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні у Києві запрацює дев’яте скликання Верховної Ради України. Новий склад парламенту країни збереться на урочисте засідання о 10.00. У ці хвилини депутати почали прибувати до будівлі Ради

Новини України
09:12
Новини партнерів
Загрузка...