Нові депутати прибувають до Ради: що відбувається навколо будівлі парламенту, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n126051-novi-deputaty-prybuvaut-do-rady-scho-robytsya-navkolo-budivli-parlamentu-translyaciya.html

Ракурс

Сьогодні у Києві запрацює дев’яте скликання Верховної Ради України. Новий склад парламенту країни збереться на урочисте засідання о 10.00.

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У ці хвилини депутати почали прибувати до будівлі Ради. Частина майбутніх фракцій скликала на 9.00 засідання. Деякі депутати, наприклад, екс-президент Петро Порошенко, йдуть до парламенту з Михайлівської площі через вулицю Героїв Небесної сотні, аби у День пам’яті загиблих захисників віддати шану тим, хто боровся і віддав життя за Україну.

Нагадаємо, що Рада сьогодні запланувала розглянути велику кількість кадрових та організаційних питань.