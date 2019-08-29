Дональд Трамп хоче заморозити допомогу для України. Фото: ТВЦ

https://racurs.ua/ua/n126050-tramp-vyrishyv-zamorozyty-programu-viyskovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny-zmi.html

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Дональд Трамп, президент США, доручив представникам своєї адміністрації з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

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У Білому домі перевірять програму «Ініціатива сприяння безпеці в Україні». Американські посадовці хочуть впевнитися, що виділені Києву кошти використовуються в інтересах США. Можуть заморозити 250 млн дол., які США планували виділити Україні у 2019 році для вирішення питань безпеки. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника з команди Трампа.

Наразі ці 250 млн знаходяться на перегляді, й вони не можуть бути виділені. Відтак, діяльність програми з виділення коштів Україні призупиниться.

Нам відомо про те, що Офіс з питань управління та бюджету затримує фінансування «Ініціативи зі сприяння безпеці України». Маємо серйозні побоювання, що ці важливі кошти можуть бути заморожені, і ми негайно запитуємо адміністрацію, чому вони затримують ці фінанси, — зазначив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.

ЗМІ зазначає, що переглянути питання військової допомоги Україні Трамп вирішив після саміту «Великої сімки». Автор матеріалу зауважує, що під час зустрічі з лідерами G7 американський президент всіляко применшував російську агресію проти України й наполягав на поверненні Росії в G7.

Нагадаємо, у лютому 2019 року президент США Дональд Трамп підписав пакет підтриманих парламентом країни законодавчих актів, який значно збільшив обсяг фінансової допомоги Україні. Загальний обсяг допомоги США Україні в поточному фінансовому році досяг суми 695,7 млн дол.